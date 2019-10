舊金山舉行二戰慰安婦和731部隊研討會（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

本週末會有2,000到3,000名教師,出席在舊金山舉行關於二次大戰慰安婦和731部隊的研討會。

社會正義教育基金會今年將是第19年舉辦關於二次大戰慰安婦和731部隊的研討會,10月12日的會議將在John O’Connell 高中舉行。

舉辦研討會的社會正義教育基金會表示,美國多數學生對二次大戰中歐洲的戰役比較了解,卻不知道日軍在亞洲的殘忍罪行。

社會正義教育基金會主任馬時儀博士說:”很多人都知道納粹暴行,卻完全不知道日軍的殘害,我們上二戰課,重點在歐洲但是亞洲更慘。”

這當中也包括在哈爾濱的731部隊對中國人進行生化試驗,研討會將會派給出席的教師有十堂課的教材,讓有興趣教學生這段歷史的教師不需要重新收集資料,而是收集在這份教材中。

抗日戰爭史實維護會主任張昭富(Barry Chang)說:”在731部隊拿活人做試驗,這是非常殘忍的,比納粹德國殺猶太人還殘忍,因為活活的拿來做實驗。”

張昭富也提出,抗日戰爭史實維護會也已經向國際奧委會表明,反對日本計劃在東京奧運讓代表帝國皇軍的旭日旗進入奧運會場。

