【KTSF】

中半島Brisbane市的San Bruno山週四早上發生3級草叢大火,火場面積至少有20英畝,消防員正在撲救中。

火場附近有輸電纜,暫時未知起火原因為何。

起火範圍大多是草叢,暫時沒有威脅任何建築物。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。