【i-CABLE】

Blue Bell品牌的冰淇淋可能因為有塑膠碎片而需要回收。

如果你的冰箱有任何Blue Bell的冰淇淋,吃之前趕快檢查一下生產日期。

這家公司正在回收8月26日在阿拉巴馬州Sylacauga一家工廠生產的半加侖裝Butter Crunch口味冰淇淋。

根據FDA顯示,有殘破的塑膠碎片可能已經混在冰淇淋裡面,召回的冰淇淋產品代碼是08-26-21-222。

