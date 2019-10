【i-CABLE】

蘋果公司在App Store上移除可以實時顯示香港警員布防的應用程式”HKmap 即時地圖”。

這個應用程式由香港人研發,實時顯示警方布防、已經發射催淚彈地區等資訊。他們在網上公開蘋果公司的通知,指程式已經被利用來危害香港市民及執法人員。

蘋果向警方的網絡安全及科技罪案調查科確認了,程式是用來鎖定及伏擊警員,危害公眾安全,犯罪分子在沒有人執法的地區迫害當區居民,因此蘋果認為”HKmap 即時地圖”違反公司原則及香港法律,決定將其下架。

“HKmap.live”指,下架明顯是箝制香港自由及人權的政治決定。

早前《人民日報》發表評論文章,批評這個應用程式的開發者為暴徒”導航”、用心險惡,反問蘋果公司為暴徒”護航”,居心何在。

