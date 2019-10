白宮阻撓美國駐歐盟大使就彈劾調查到國會作證

【KTSF 張麗月報導】

針對特朗普總統的彈劾調查,原定在週二閉門作證的美國駐歐盟大使突然被國務院阻止去作證,即時惹來民主黨人猛烈抨擊,眾議院屬下3個委員會的民主黨籍主席表示,將會發傳票給這位大使,一定要他作證。

眾議院民主黨人指,白宮阻撓美國駐歐盟大使Gordon Sondland週二到國會閉門作證,等於妨礙國會的憲法功能。

眾議院情報委員會主席Adam Schiff說:”交不出這名證人,交不出有關文件,我們視為又多一重證據,顯示妨礙國會憲法功能。”

Sondland被傳召作證,是民主黨人對特朗普彈劾案調查的一部份,他原本作證提供有關特朗普有沒有以暫停軍事援助烏克蘭,來威逼澤連斯基調查拜登父子有沒有貪污受賄,這宗彈劾案起源於有告密者舉報爆料說,特朗普與烏克蘭總統澤連斯基7月25日的通話談論有關細節。

拜登兒子Hunter是烏克蘭一間能源公司董事會的成員,這件案原本由烏克蘭一名涉貪檢察官調查,但後來這名檢察官被開除。

共和黨人就支持白宮阻擋Sondland作證,他們認為彈劾過程不公平。

共和黨聯邦眾議員Jim Jordan說:”但願他也可以作證,但我們完全明白為何特朗普政府有這樣的決定。”

根據最新民調顯示,首次有大部分受訪者,佔了58%的人支持彈劾調查,38%人就反對。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。