家裡停電,又沒有自備發電機的話,居民應該做哪些準備呢?

如果停電,需要充電的電話或其他電子設備,則要使用其它後備充電裝置,例如充電寶、太陽能充電器、手搖充電器、汽車充電器等。

組建或補充應急工具箱,包括手電筒或其他照明設備,備用電池、急救箱、應急食品、水以及現金。

學習如何手動開關車房門,拔掉電器插頭,以避免電路超負荷,並在恢復電源時避免有火災危險。

另外,發電機雖然能解決臨時問題,但價格並不便宜,從幾百美元到14,000美元不等。

許多住宅用發電機,是由天然氣驅動的便攜式發電機會製造大量碳排放,污染空氣,而更重要的是,如果您自己不是專家,千萬不要嘗試自己安裝發電機,否則有可能發生安全隱患。

