美國對打壓新疆少數族裔中共官員實施簽證限制

【i-CABLE】

美國再就新疆問題向中方採取措施,決定對打壓少數族裔的中共官員實施簽證限制。中國駐美大使館堅決反對,稱所謂人權指控並不存在。

美國國務卿蓬佩奧發聲明,指北京政府打壓新疆的少數族裔,包括設立再教育營大規模拘禁,以高科技監控,並嚴厲限制當地文化和宗教自由,又強迫穆斯林少數族裔返回中國,決定拒絕向負責或涉及拘禁和虐待新疆少數族裔的中共官員發出簽證,其家屬亦可能受限制。

蓬佩奧呼籲中方立即停止打壓,釋放所有遭任意拘捕的人士,指所有國家必須尊重人權。

中國駐美大使館堅決反對美方做法,批評是嚴重違反國際關係基本慣例,干預中國內政,損害中國利益,中方在新疆採取的措施,是要杜絕極端及恐怖主義,美方所謂的人權指控並不存在。

蓬佩奧的聲明,沒列出涉及官員的身分及人數,華府官員曾表示研究制裁中方官員,包括新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國,聲明指此限制是配合一日前,美國商務部將涉嫌監視新疆的中國公安機關及公司,列入黑名單的措施。

中國商務部強調,新疆事務純屬中國內政,不容任何國家及外部勢力干預,強烈敦促美方停止在此問題上說三道四及干涉中國內政,盡快將相關中國公司及機關剔出名單。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。