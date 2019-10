【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)週三首先在北灣地區實施停電防山火措施,Santa Rosa市府發推文指,市警局和消防局週三接獲5宗車禍舉報,當中有人受傷,車禍地點都是位於因為停電導致交通燈停擺的十字路口。

當局呼籲駕駛人如經過交通燈停擺的十字路口,務必要減慢車速,把車停下,再輪流駕車橫過十字路。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。