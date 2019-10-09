PG&E週三將停電防山火 灣區哪些城市受影響（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

太平洋煤電公司（PG&E）本週為預防山火，將在北加州和中谷地區實施大規模停電行動，灣區有哪些城市會受到停電影響？

PG&E週二下午宣佈，最快從週二晚午夜開始，將在北加州、中谷及沿岸地區共34個縣，實施搶先斷電措施，預防可能發生的山火，估計約有80萬用戶會受停電影響。

灣區除舊金山縣，其它8個縣都會有用戶可能遇到停電情況，而受影響的用戶將會提前24到48小時收到電話錄音、短信或電郵通知。

如果用戶有病人需要電力使用醫療設備，PG&E則會派代表上門服務，具體會停電會持續多久，PG&E會根據天氣更新狀況再作宣佈。

不過有地方政府例如Contra Costa縣和奧克蘭（屋崙）市府則預告居民，要做好可能至少停電5天的準備。

在南灣Santa Clara縣，預計週三早上將有38,000用戶會停電，包括東聖荷西和南聖荷西，聖荷西市府從週二晚10點會啟動緊急營運中心，在停電期間，PG&E將會開放一個社區資源中心，位於Coleman Avenue 1145號的Avaya體育場，那裡會提供水、空調、充電設備及其它服務。

市府也會照常提供警方以及消防服務，但提醒市民，只有在緊急情況下才打911，更多相關資訊，民眾可以上市府網站查詢。

在曾經發生山火的Napa縣，預計停電將影響32,000用戶，市府也設立了緊急營運中心，聯絡電話是(707) 299-1501，縣內居民也可透過Nixle或Napa縣社交媒體，查看停電的最新消息。

Contra Costa縣預計將有超過4萬用戶可能會停電，該縣消防部門表示，即是沒有山火發生，停電也可能引發其它未知的意外，例如食物衛生問題或交通意外，因此當局從週二晚8點開始，也會增加緊急救護人員及救護車，以備突發的醫療狀況。

灣區捷運（BART）表示，服務不會受到停電影響，捷運有自己的供電系統，而且發電機也能供給隧道內的風扇及系統的其它重要設施，只有捷運站的上下扶梯，可能會因停電而無法使用，但電梯仍可以正常運作。

民眾查看即時停電信息，可上PG&E網站查詢詳情，查詢哪些學區會因停電而停課，請點擊：

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。