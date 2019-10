【KTSF】

有關這次太平洋煤電公司(PG&E)實施停電的詳情,本台邀請到PG&E發言人陳凱珊為大家解答一些問題,包例為何要停電這麼多天?PG&E網站大塞車,民眾如何查看所住地區是否會停電?

