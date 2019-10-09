PG&E停電防山火措施展開 中半島東南灣料中午停電

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太平洋煤電公司（PG&E）實施的搶先停電預防山火措施，在週三凌晨已開始在北灣推行，估計至中午，東灣、中半島及南灣的部分用戶也將面臨停電。

PG&E表示，這兩天的離岸風有可能是自2017年北灣山火以來最強烈的，為了預防山火發生，需要在北加州和中谷地區週三及週四實施大規模停電行動，同時表示，近幾年，公司也有其他措施防止山火，例如移除很多植被。

據PG&E表示，這次停電會分3階段進行，在週三凌晨時分，北灣有22個縣約513,000個用戶已面臨停電，包括Marin、Napa、Solano和Sonoma縣。

至中午時分，第二階段停電將會實施，屆時會有另外234,000個用戶面臨停電，包括Alameda、Contra Costa、San Mateo和Santa Clara縣。

PG&E仍在研究是否需要實施第三階段停電措施，受影響的範圍將會是PG&E服務範圍最南面的地區。

另外，PG&E查詢最新停電消息的網頁，連續第二天未能正常運作，用戶無法登入。

週二，該網頁因為未能負荷大量用戶登入，大部分時間處於癱瘓狀態，PG&E需要在Twitter發放停電範圍的地圖，供公眾查閱。

PG&E發言人Kristi Jourdan表示，公司在本週初已把網站的容量加倍，但由於用戶登入人數較正常高出7至8倍，導致網站仍無法負荷。

本地五號電視台週三凌晨到Sonoma縣市中心一間超市，見到烏燈黑火，僅有相信是緊急電燈的燈光，有員工通宵工作保存食物。

五號台記者也在北灣見到有酒莊已經漆黑一片，公路旁邊有油站，由於停電已經無法加油，有些交通燈也沒有亮，縣內也有超過20個校區的學校週三要關閉。

除了Sonoma縣之外，舊金山北面的Sausalito也都已經停電。

PG&E表示，待山火危險天氣過去之後，可能需要長達5天時間恢復所有地區的供電，因為公司的工作人員會檢查每條電纜，確保沒有損壞和產生火警的危險，才會恢復供電。

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