PG&E停電防山火措施展開 中半島東南灣料中午停電

太平洋煤電公司(PG&E)實施的搶先停電預防山火措施,在週三凌晨已開始在北灣推行,估計至中午,東灣、中半島及南灣的部分用戶也將面臨停電。

PG&E表示,這兩天的離岸風有可能是自2017年北灣山火以來最強烈的,為了預防山火發生,需要在北加州和中谷地區週三及週四實施大規模停電行動,同時表示,近幾年,公司也有其他措施防止山火,例如移除很多植被。

據PG&E表示,這次停電會分3階段進行,在週三凌晨時分,北灣有22個縣約513,000個用戶已面臨停電,包括Marin、Napa、Solano和Sonoma縣。

至中午時分,第二階段停電將會實施,屆時會有另外234,000個用戶面臨停電,包括Alameda、Contra Costa、San Mateo和Santa Clara縣。

PG&E仍在研究是否需要實施第三階段停電措施,受影響的範圍將會是PG&E服務範圍最南面的地區。

另外,PG&E查詢最新停電消息的網頁,連續第二天未能正常運作,用戶無法登入。

週二,該網頁因為未能負荷大量用戶登入,大部分時間處於癱瘓狀態,PG&E需要在Twitter發放停電範圍的地圖,供公眾查閱。

PG&E發言人Kristi Jourdan表示,公司在本週初已把網站的容量加倍,但由於用戶登入人數較正常高出7至8倍,導致網站仍無法負荷。

本地五號電視台週三凌晨到Sonoma縣市中心一間超市,見到烏燈黑火,僅有相信是緊急電燈的燈光,有員工通宵工作保存食物。

五號台記者也在北灣見到有酒莊已經漆黑一片,公路旁邊有油站,由於停電已經無法加油,有些交通燈也沒有亮,縣內也有超過20個校區的學校週三要關閉。

除了Sonoma縣之外,舊金山北面的Sausalito也都已經停電。

PG&E表示,待山火危險天氣過去之後,可能需要長達5天時間恢復所有地區的供電,因為公司的工作人員會檢查每條電纜,確保沒有損壞和產生火警的危險,才會恢復供電。

