PG&E開設社區資源中心 協助受停電影響用戶

因應這次停電防山火措施,太平洋煤電公司(PG&E)表示,週三將會在北加州多個地點開放社區資源中心,協助受影響而需要協助的用戶。

這些社區資源中心由早上8時起開放,只會在日間提供服務,中心會提供廁所、樽裝水、充電設備和冷氣供民眾使用,最多可容納100人。

以下是社區資源中心地點:

Santa Clara — San Jose — Avaya Stadium 1123 Coleman Avenue, San Jose 95110

Contra Costa — San Ramon — Bishop Ranch Parking Lot – 2600 Camino Ramon, San Ramon 94583

San Mateo — Half Moon Bay — Pasta Moon Restaurant, 845 Main St Half Moon Bay 94019

Alameda — Oakland Merritt College LOT B – Leona St., Oakland 94508

Solano — Vacaville — Mission Church 6391 Leisure Town Road, Vacaville 95687

Sonoma — Santa Rosa — Santa Rosa Veterans Memorial Building 1351 Maple Ave, Santa Rosa 95404

Santa Cruz — Aptos — Twin Lakes Church 2701 Cabrillo College Dr, Aptos 95003

Mendocino — Ukiah 1775 N. State Street, Ukiah 95482

Lake County — Clear Lake — Clearlake Senior Center 3245 Bowers Avenue, Clearlake 95422

Napa County — Napa — 1001 Fairgrounds Drive, Vallejo 94589

Napa County — Calistoga — Calistoga Fairgrounds – 1601 N. Oak Calistoga 94515

