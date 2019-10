州長紐森簽署AB 1482法案 限制加州屋主加租幅度（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森週二正式簽署AB 1482法案,限制全加州屋主加租幅度。

州長紐森聲稱,實施全州租管只是第一步,下一步必須走的方向包括保留可負擔房屋,以及興建更多房屋,才能解決無家可歸、貧窮、物價高等各種問題。

紐森說:”正如邱信福當初所言,無人料到真能做到,多年來雖有人努力推行,但連聆訊會都無,更不要說委員會,提議租管、幫手策劃、引領到這個時刻,其實相當非凡,這是因為你們沒有放棄。”

提出加州租金管制法案AB 1482的州眾議員邱信福表示,日後會繼續爭取,直至所有人有屋為止。

州眾議員邱信福說:”這個法案多得有你,才可幫助逾800萬名差點因再有加租而被逼遷,或變成無家可歸的加州居民,這是歷史性的法例,不過我們的工作未完。”

AB 1482過去經過多次修改,最後的版本規定,屋主加租每年不能超過5%,再加上通貨膨脹率兩到三個百分點,因此總漲幅合共不超過8%。

而最近15年新建的房屋,以及非公司及非房地產投資信託擁有的獨立屋,則不受該法律限制,該法案有效期將到2030年。

法案也規定屋主必須有正當理由,才能逼遷住滿一年或以上的租客,另外,AB 1482不會取代任何地方政府已實施租管條例,例如舊金山既有的更嚴格租管條例,不會被新的AB 1482州法案取代,但AB 1482州法案會對未有地方租管的數以千計單位實施租管。

法案獲州長簽署後,將從明年1月1日起實施。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。