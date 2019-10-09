NBA事件繼續發酵 上海球迷之夜臨時取消

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NBA總裁施華（Adam Silver）未肯為火箭隊經理Twitter言論而道歉的事件持續發酵，他申明了價值觀高於商業利益的立場，中方的回應又怎樣呢？內地輿論除了”重申政治立場”之外，不少人都計算得罪中國市場的話，NBA會損失多少錢，不過直到施華抵達上海，季前賽依然如常進行。

施華到了上海出席在當地舉行的季前賽，央視早前會宣佈停播賽事，上海連夜拆除NBA廣告，而在球場外，原本宣傳賽事的旗幟換上中國國旗，至於賽事前一晚的球迷之夜，上海體育總會宣布取消，施華之前在日本出席活動時拒絕道歉，重申會捍衛言論自由，央視主播繼續針對這一點不放過。

另外，騰訊體育早前亦決定停播 NBA 中國季前賽，有報道指，騰訊在今年7月剛剛以15億美元與NBA續約，買了5年版權，萬一未來真的全面停播NBA，這筆錢相信不能取回，目前NBA官網上的合作夥伴，除了一些外國或中外合資企業，其餘11間中國公司都表態會終止合作，其中蒙牛乳業與NBA已合作了超過十年，蒙牛指對NBA縱容事件感到震驚和不滿。

今次抵制潮源於球隊火箭的總經理莫雷在Twitter支持香港的示威，最少7間企業、5間媒體已終止與火箭合作，早前一間廣州體育公司員工在微信說會繼續支持火箭隊，結果他要發道歉信，指他所說火箭隊是卡通片角色”火箭兵團”，他為傷害到大家感情而道歉，而他所屬的公司亦指已對其進行嚴肅批評教育。

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