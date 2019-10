NBA事件繼續發酵 上海球迷之夜臨時取消

【i-CABLE】

NBA總裁施華(Adam Silver)未肯為火箭隊經理Twitter言論而道歉的事件持續發酵,他申明了價值觀高於商業利益的立場,中方的回應又怎樣呢?內地輿論除了”重申政治立場”之外,不少人都計算得罪中國市場的話,NBA會損失多少錢,不過直到施華抵達上海,季前賽依然如常進行。

施華到了上海出席在當地舉行的季前賽,央視早前會宣佈停播賽事,上海連夜拆除NBA廣告,而在球場外,原本宣傳賽事的旗幟換上中國國旗,至於賽事前一晚的球迷之夜,上海體育總會宣布取消,施華之前在日本出席活動時拒絕道歉,重申會捍衛言論自由,央視主播繼續針對這一點不放過。

另外,騰訊體育早前亦決定停播 NBA 中國季前賽,有報道指,騰訊在今年7月剛剛以15億美元與NBA續約,買了5年版權,萬一未來真的全面停播NBA,這筆錢相信不能取回,目前NBA官網上的合作夥伴,除了一些外國或中外合資企業,其餘11間中國公司都表態會終止合作,其中蒙牛乳業與NBA已合作了超過十年,蒙牛指對NBA縱容事件感到震驚和不滿。

今次抵制潮源於球隊火箭的總經理莫雷在Twitter支持香港的示威,最少7間企業、5間媒體已終止與火箭合作,早前一間廣州體育公司員工在微信說會繼續支持火箭隊,結果他要發道歉信,指他所說火箭隊是卡通片角色”火箭兵團”,他為傷害到大家感情而道歉,而他所屬的公司亦指已對其進行嚴肅批評教育。

