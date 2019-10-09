華裔湯曉慧競逐舊金山地檢官職位（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山今年的選舉，最激烈的非地檢官一職莫屬，現任地檢官George Gascon宣布不再競逐連任後，今年的地檢官選舉是超過百年來第一次無在位者競選連任，吸引了4名候選人爭奪這個職位，其中一名是華裔女性。

湯曉慧（Nancy Tung）宣布參選後，第一時間去到華埠及日落區拉票，她希望讓社區知道，刑事司法系統重視亞裔的聲音。

湯曉慧是台灣移民第二代，在美國土生土長，她有18年檢控官經驗，其中11年在舊金山地檢處工作，現任東灣Alameda縣地檢處助理地檢官。

湯曉慧表示，她的爸爸曾經是暴力劫案的受害人，加上她家庭的移民背景，令她深深明白到一個受害人的擔憂與無助。

不過她發現在地檢處的受害人服務組30名職員當中，只有一人懂講廣東話，更沒有人懂講普通話，完全無法反映舊金山3分之1亞裔人口的需要，因此她一旦當選，第一步就是要增聘懂講中文的受害人服務組職員。

湯曉慧說：”我認為當你不是身同感受，你不懂講受害人所講的語言，是有些連結失去了要讓受害人知道這個系統，是為他們服務，因此這很重要，不只是語言能力，也是文化上的理解。”

湯曉慧表示，過去兩年，舊金山地檢處約有30名律師離職，而她自己就是認為地檢官的管理不善而離開，這次她參選全因為想改變現狀，想帶一種獨立、不受政治影響的風氣入地檢處。

幾個月前，舊金山市參議會通過在2021年年底前關閉市內的少年監獄，湯曉慧這次選舉中唯一反對關閉監獄的候選人，她對地檢處都有份參與這項法案的起草感到訝異。

她表示，監獄關閉了，誰來幫助這些青少年改過自新，而根據州法，總是要有一個地方扣留犯了罪的青年。

湯曉慧說：”這些犯了罪的青年，必須去其他地方服刑，可能被送去Alameda縣、Solano縣、San Mateo縣、洛杉磯縣，我不知道市參議會的計劃是什麼，如果這裏沒有監獄的話，重擔就落在要探望少年的家屬上。”

湯曉慧的參選一直不受外界看好，曾經有主流媒體訪問地檢官候選人對某個議題的意見，唯獨湯曉慧被忽略，相比起其他候選人，支持他的民選官員最少。

不過湯曉慧認為，這反而是她的過人之處，代表她不受政治束縛，是一個真正為市民服務的候選人。

湯曉慧說：”你看看誰人做過檢控官，又做過什麼？過往有什麼紀錄？當其他候選人說為受害人服務，究竟他們有否真正幫過受害人？他們說為社區服務，確保社區安全，其實他們做過什麼？但我有。”

湯曉慧表示，她當然希望一個像她的草根候選人，最終能夠擊敗一些政治機器，但她更希望她參選的故事，能夠激發起更多少數族裔女性，勇敢的站出來。

如果湯曉慧當選，她將會成為舊金山首位華裔地檢官。

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