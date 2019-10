華裔湯曉慧競逐舊金山地檢官職位（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山今年的選舉,最激烈的非地檢官一職莫屬,現任地檢官George Gascon宣布不再競逐連任後,今年的地檢官選舉是超過百年來第一次無在位者競選連任,吸引了4名候選人爭奪這個職位,其中一名是華裔女性。

湯曉慧(Nancy Tung)宣布參選後,第一時間去到華埠及日落區拉票,她希望讓社區知道,刑事司法系統重視亞裔的聲音。

湯曉慧是台灣移民第二代,在美國土生土長,她有18年檢控官經驗,其中11年在舊金山地檢處工作,現任東灣Alameda縣地檢處助理地檢官。

湯曉慧表示,她的爸爸曾經是暴力劫案的受害人,加上她家庭的移民背景,令她深深明白到一個受害人的擔憂與無助。

不過她發現在地檢處的受害人服務組30名職員當中,只有一人懂講廣東話,更沒有人懂講普通話,完全無法反映舊金山3分之1亞裔人口的需要,因此她一旦當選,第一步就是要增聘懂講中文的受害人服務組職員。

湯曉慧說:”我認為當你不是身同感受,你不懂講受害人所講的語言,是有些連結失去了要讓受害人知道這個系統,是為他們服務,因此這很重要,不只是語言能力,也是文化上的理解。”

湯曉慧表示,過去兩年,舊金山地檢處約有30名律師離職,而她自己就是認為地檢官的管理不善而離開,這次她參選全因為想改變現狀,想帶一種獨立、不受政治影響的風氣入地檢處。

幾個月前,舊金山市參議會通過在2021年年底前關閉市內的少年監獄,湯曉慧這次選舉中唯一反對關閉監獄的候選人,她對地檢處都有份參與這項法案的起草感到訝異。

她表示,監獄關閉了,誰來幫助這些青少年改過自新,而根據州法,總是要有一個地方扣留犯了罪的青年。

湯曉慧說:”這些犯了罪的青年,必須去其他地方服刑,可能被送去Alameda縣、Solano縣、San Mateo縣、洛杉磯縣,我不知道市參議會的計劃是什麼,如果這裏沒有監獄的話,重擔就落在要探望少年的家屬上。”

湯曉慧的參選一直不受外界看好,曾經有主流媒體訪問地檢官候選人對某個議題的意見,唯獨湯曉慧被忽略,相比起其他候選人,支持他的民選官員最少。

不過湯曉慧認為,這反而是她的過人之處,代表她不受政治束縛,是一個真正為市民服務的候選人。

湯曉慧說:”你看看誰人做過檢控官,又做過什麼?過往有什麼紀錄?當其他候選人說為受害人服務,究竟他們有否真正幫過受害人?他們說為社區服務,確保社區安全,其實他們做過什麼?但我有。”

湯曉慧表示,她當然希望一個像她的草根候選人,最終能夠擊敗一些政治機器,但她更希望她參選的故事,能夠激發起更多少數族裔女性,勇敢的站出來。

如果湯曉慧當選,她將會成為舊金山首位華裔地檢官。

