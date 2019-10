舊金山市參事馬兆明提案加強舊金山應對火災能力（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山日落區市參事馬兆明(Gordon Mar)週二在市參議會提案,宣布舊金山在應對嚴重地震和相關火災的準備工作方面進入緊急狀態。

馬兆明透露,舊金山在1906年大地震之後建設的135英里的高壓導水滅火系統,鋪設在舊金山的東北部,因為那時的人口集中在那裡,但是一百多年來,隨著人口分布到舊金山西部和南部,高壓導水滅火系統並沒有隨著延伸到這些目前有許多華人居住的地方,例如列治文區、日落區、訪谷區和灣景區等。

馬兆明引述1906年的大地震中,舊金山80%的毀壞都是來自火燒,在1989年的Loma Preita地震30週年紀念之際,他提醒舊金山有3分之1的地方沒有高壓導水滅火系統保護,因此市府必須進入緊急狀態,優先處理這個項目。

馬兆明:”我要市府制定一套詳細方案,將高壓導水滅火系統在15年内延伸到西部和南部等所有社區,市府必須制定一個預算來資助這上億元的項目。”

在提案下,市府必須在3年内制定方案,並在高壓導水滅火系統還沒有建成之前,加強消防部門的流動滅火能力,這計劃也必須每年由市參議會審查。

目前同樣支持這提案有市參事李麗嫦和議長余鼎昂。

