香港立法會下週復會將發黃色警示（視頻）

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香港立法會下星期三復會，據了解，特首林鄭月娥正考慮後備方案，如果入不到立法會，會用直播或錄影方式宣讀《施政報告》，但她仍希望能按傳統到立法會宣讀，而大樓已經大致復修好。

還有8天就復會，立法會會議廳已經看不到3個月前被破壞的痕跡，七一被示威者塗污的區徽換上新的，主席台、主席的座位或是牆上都沒有黑色噴漆，議員座位的屏幕修理好，投票系統亦安裝好，正進行最後測試。走出會議廳，本來被塗污的柱都清潔好，記者區亦重新開放，會議廳外，這裡原本放著歷屆主席的相片，但還是空空如也，未知甚麼時候可以補放。

復會的第一個議程是行政長官宣讀《施政報告》，不過她指能否宣讀還未知道，據了解特首辦正考慮若10月16日當日未能順利在立法會大樓讀出《施政報告》，特首會以直播或錄影方式全面公開《施政報告》內容，立法會可收看，如果有需要，特首亦願意在稍後日子親身到立法會讀多一次。

根據《基本法》第七十三條，立法會的職能包括”聽取行政長官的施政報告並進行辯論”，沒有規定特首要親身到立法會大樓宣讀，至於每年《施政報告》發表當晚在政府總部舉行的電視論壇和翌日的電台”鋒煙”聯播落實取消，政府發言人解釋，是因為當天添馬周邊情況存在不確定性。

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