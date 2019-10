香港立法會下週復會將發黃色警示（視頻）

【i-CABLE】

香港立法會下星期三復會,據了解,特首林鄭月娥正考慮後備方案,如果入不到立法會,會用直播或錄影方式宣讀《施政報告》,但她仍希望能按傳統到立法會宣讀,而大樓已經大致復修好。

還有8天就復會,立法會會議廳已經看不到3個月前被破壞的痕跡,七一被示威者塗污的區徽換上新的,主席台、主席的座位或是牆上都沒有黑色噴漆,議員座位的屏幕修理好,投票系統亦安裝好,正進行最後測試。走出會議廳,本來被塗污的柱都清潔好,記者區亦重新開放,會議廳外,這裡原本放著歷屆主席的相片,但還是空空如也,未知甚麼時候可以補放。

復會的第一個議程是行政長官宣讀《施政報告》,不過她指能否宣讀還未知道,據了解特首辦正考慮若10月16日當日未能順利在立法會大樓讀出《施政報告》,特首會以直播或錄影方式全面公開《施政報告》內容,立法會可收看,如果有需要,特首亦願意在稍後日子親身到立法會讀多一次。

根據《基本法》第七十三條,立法會的職能包括”聽取行政長官的施政報告並進行辯論”,沒有規定特首要親身到立法會大樓宣讀,至於每年《施政報告》發表當晚在政府總部舉行的電視論壇和翌日的電台”鋒煙”聯播落實取消,政府發言人解釋,是因為當天添馬周邊情況存在不確定性。

