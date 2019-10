傳警扮暴徒 香港警方稱不會做違法行為

【i-CABLE】

網上流傳片段,指週二晚在港鐵上水站關站之後,有蒙面人在站內,持懷疑胡椒噴劑指向市民。警方指留意到有人散播謠言,指有警員假扮暴徒破壞設施,強調不會做任何違法行為,但沒有回應站內的蒙面人是否警務人員。

上水站晚上8時許關站,有人晚上約11時,拍攝到一名蒙著面男子在站內。

有市民查問身分,他用電筒照向鏡頭,他沒有回應,大閘沒有損毀,當時站內還有其他人,部分穿黑衣。

另一條片見到同樣裝扮的人,拿起胡椒噴劑指向閘外的人,沒回應自己是否職員,有人指罵,隔了一會兒,有一名男子持棍狀物件,在站外經過。

警方表示,留意到有人散播謠言,聲稱週二晚有警員假扮暴徒,進入上水站內破壞設施。

警方澄清過去因應暴徒破壞行為和行動需要,曾調派便裝警員入站內執行任務,強調絕不會從事任何違法行為,警方會繼續按實際需要,採用不同方式打擊罪案。

但警方沒有回應週二晚是否有調派警員入到上水站,亦沒有回應蒙面男子是否警務人員。

港鐵暫時亦未回應,為何大閘沒有損毀,有蒙面人在站內。

