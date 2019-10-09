傳警扮暴徒 香港警方稱不會做違法行為

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網上流傳片段，指週二晚在港鐵上水站關站之後，有蒙面人在站內，持懷疑胡椒噴劑指向市民。警方指留意到有人散播謠言，指有警員假扮暴徒破壞設施，強調不會做任何違法行為，但沒有回應站內的蒙面人是否警務人員。

上水站晚上8時許關站，有人晚上約11時，拍攝到一名蒙著面男子在站內。

有市民查問身分，他用電筒照向鏡頭，他沒有回應，大閘沒有損毀，當時站內還有其他人，部分穿黑衣。

另一條片見到同樣裝扮的人，拿起胡椒噴劑指向閘外的人，沒回應自己是否職員，有人指罵，隔了一會兒，有一名男子持棍狀物件，在站外經過。

警方表示，留意到有人散播謠言，聲稱週二晚有警員假扮暴徒，進入上水站內破壞設施。

警方澄清過去因應暴徒破壞行為和行動需要，曾調派便裝警員入站內執行任務，強調絕不會從事任何違法行為，警方會繼續按實際需要，採用不同方式打擊罪案。

但警方沒有回應週二晚是否有調派警員入到上水站，亦沒有回應蒙面男子是否警務人員。

港鐵暫時亦未回應，為何大閘沒有損毀，有蒙面人在站內。

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