【i-CABLE】

世界經濟論壇公布反修例風波前做的全球競爭力報告,香港排名升至第三。

調查在每年第一季進行,新加坡取代美國成為第一,美國退守第二,香港則由去年第七跳升四級至第三,中國排名維持二十八不變。

香港在四項指標,包括宏觀經濟穩定、金融系統、產品市場和健康得分都是全球第一,但創新能力只排二十六,低過新加坡。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。