艦隊週海軍軍人到訪舊金山華埠探望長者（視頻）

艦隊週本週在舊金山舉行,一班海軍軍人以及舊金山緊急事務管理局的職員週二去到華埠安老自助處,與長者近距離接觸。

Edward Lopez加入美國海軍15年,擔任醫務兵,他隨軍到過不少城市參加艦隊週,第一次來舊金山。

Lopez說:”我來自紐約,去過那裡的華埠,但舊金山的華埠是最大的,我們服務長者,回饋社區,我很重視服務社區,從幼兒到長者,我們都需要關心,因為在生命裡,這是個生命的循環,我很享受參與其中。”

Lopez和他的同袍以及軍官,中午到訪安老自助處建民中心,長者送贈親手製作的金錢花環答謝,艦隊週其中一個目的,就是軍人進入民間,認識老百姓。

舊金山緊急事務管理局的局長和職員,也趁著這個機會,向長者宣傳應急諮詢。

舊金山緊急事務管理局外務特派專員林偉浩說:”局長和我會分享安全知識,我們的同事在後面,今天準備好要派的手冊、水瓶以及安全資訊。”

艦隊週有多項活動,除了壓軸的軍艦巡遊和藍天使表演之外,還有球賽、音樂會等民間活動,請情可瀏覽:http://fleetweeksf.org

