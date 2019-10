國家氣象局北灣東灣山區發紅色火災警告

【KTSF】

國家氣象局預測週二晚開始北風風力加強,當局對北灣、東灣山區發出紅色火災警告。

A Red Flag Warning has been issued for the North and East Bay Hills and Valleys from 5 am Wednesday until 5 pm Thursday. In addition, a #RedFlagWarning has been issued for the Santa Cruz Mountains from 5 PM Wednesday through Noon Thursday. #CAwx pic.twitter.com/NHg07qIClP — NWS Bay Area (@NWSBayArea) October 8, 2019

範圍包括北灣和東灣的山區和谷地,以及Santa Cruz山區,紅色火災警告由週三早上5點到週四下午生效。

氣象局預測山區風速有20到30英里,海拔更高的地區,疾風風速可高達45到55英里,山谷地區風速也高達30英里,由於空氣乾燥加上大風,極容易引發山火。

