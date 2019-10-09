中國官媒抨擊蘋果供用戶下載”HKmap”是為暴徒護航

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捲入香港反修例風波的美國企業還有蘋果，中國內地官媒批評一款新出的手機應用程式是示威者的好幫手，抨擊上架供用戶下載的蘋果手機。

經過一番波折才能在蘋果App Store上架的應用程式HKmap即時地圖，透過網民報料，可以即時了解警方位置、動向、示威活動狀況以及交通消息，早前被《環球時報》批評程式開發者立場，明顯支持亂港暴徒，帖文使用了侮辱性的標籤和詞語來指代警員，形容應用程式是「香港暴徒好幫手」。

《人民日報》官方微博發表評論，批評應用程式通報警方行蹤、便利違法活動，讓香港的暴徒大搖大擺出來行兇，又大搖大擺逃避追捕，批評批准上架供用戶下載的蘋果公司，”不問黑白、不看情勢”，”為暴力亂港之徒大開中門”，質問蘋果公司是否”有意要做幫兇嗎”，”為暴徒護航，居心何在？”。

文章又提到香港蘋果音樂商店上架一首”港獨”歌曲，強調商業的歸商業，政治的歸政治，沒人想把蘋果公司，扯到香港正在發生的風波中，但蘋果公司自己要跳進來。

文章又指外國的一些公司大概不明白中國人的情感和思維方式，歷史上飽受過欺淩的中國人，從來沒有像今天這樣團結，在涉及大是大非問題上，眼睛裡容不得沙子，讓”毒軟件”大行其道，便是對中國人情感的背叛，企業應該明白一個道理，中國好，香港好，他們的市場才會更廣闊、更可持續。

中國外交部被問到中方會否要求蘋果下架這款應用程式，至於安卓電話亦可以在Google Play商店下載有關應用程式，不過官媒沒有提及。

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