中國官媒抨擊蘋果供用戶下載”HKmap”是為暴徒護航

捲入香港反修例風波的美國企業還有蘋果,中國內地官媒批評一款新出的手機應用程式是示威者的好幫手,抨擊上架供用戶下載的蘋果手機。

經過一番波折才能在蘋果App Store上架的應用程式HKmap即時地圖,透過網民報料,可以即時了解警方位置、動向、示威活動狀況以及交通消息,早前被《環球時報》批評程式開發者立場,明顯支持亂港暴徒,帖文使用了侮辱性的標籤和詞語來指代警員,形容應用程式是「香港暴徒好幫手」。

《人民日報》官方微博發表評論,批評應用程式通報警方行蹤、便利違法活動,讓香港的暴徒大搖大擺出來行兇,又大搖大擺逃避追捕,批評批准上架供用戶下載的蘋果公司,”不問黑白、不看情勢”,”為暴力亂港之徒大開中門”,質問蘋果公司是否”有意要做幫兇嗎”,”為暴徒護航,居心何在?”。

文章又提到香港蘋果音樂商店上架一首”港獨”歌曲,強調商業的歸商業,政治的歸政治,沒人想把蘋果公司,扯到香港正在發生的風波中,但蘋果公司自己要跳進來。

文章又指外國的一些公司大概不明白中國人的情感和思維方式,歷史上飽受過欺淩的中國人,從來沒有像今天這樣團結,在涉及大是大非問題上,眼睛裡容不得沙子,讓”毒軟件”大行其道,便是對中國人情感的背叛,企業應該明白一個道理,中國好,香港好,他們的市場才會更廣闊、更可持續。

中國外交部被問到中方會否要求蘋果下架這款應用程式,至於安卓電話亦可以在Google Play商店下載有關應用程式,不過官媒沒有提及。

