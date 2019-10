【獨家】台灣僑委會委員長吳新興受訪 強調民進黨政府非仇中（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣僑務工作最高層級官員僑委會委員長吳新興接受本台獨家專訪,強調民進黨政府並非仇中,始終願意和對岸恢復對話協商,但遺憾的是,中國政府以大欺小,而且預設前提,讓台灣人民無法接受。

台灣僑委會委員長吳新興在他的辦公室內接受本台獨家專訪,談到2020總統大選,海外僑民不缺席,由於這次的選情格外激烈,吳新興預期返台投票的僑胞不分藍綠,都會明顯比往常增加,而關注的議題,不僅僅是經濟,更是對個人價值的追求。

吳新興說:”我想我們的選民,除了台灣話講顧肚子,要把肚子顧好以外,另外他們也很在乎做為一個人應該擁有的權利跟價值,就是自由、民主、人權的保障。”

吳新興指出,台灣人民經歷過威權統治,對於今日得之不易的民主更是格外珍惜,這也是與中國制度不同之處。

吳新興說:”過去這20幾年,民主政治的發展已經有一套民主的機制,可以透過民意的基礎來做選擇,這個是很重要的,這樣的機制中國大陸還看不到,還早,所以我們很慶幸我們有這個機制,台灣是個自由民主的社會,選民有不同的想法看法都沒有關係,互相包容,互相尊重。”

談到中國近期持續打壓台灣的外交與僑務空間,吳新興坦言,民進黨政府的兩岸政策,確實與國民黨執政時代不同,但民進黨政府從來沒有仇中,也就是仇視中國。

吳新興說:”我想民進黨政府的政策從來沒有仇中的政策,我們一直希望跟中國大陸維持友好、和諧、相互尊重的關係,因為不管怎麼樣,兩岸總是鄰居,大家應該彼此互相提攜照顧。”

不過吳新興話鋒一轉表示儘管台灣一再希望與對岸恢復對話,但中國政府長期以來對台灣總是以大欺小。

吳新興說:”對岸還是在政治的邏輯,思維上還是這種比較霸道的方式,以大欺小,不聽話我就打壓你,我就打你,長期以來這種邏輯思維對付台灣,這是讓我們覺得遺憾的地方。”

本身是媒體人出身,從政前又擔任過政治學者的吳新興也點出兩岸之間無法恢復對話的關鍵。

吳新興說:”每一次北京政府就提出沒有談判,就提出先決條件要怎麼樣,然後呢,還沒開始談,談判結論也有了,叫做一國兩制台灣方案,我覺得,我們都覺得北京政府很不尊重台灣人,那這一點是我們覺得,很可惜、很遺憾的地方。”

吳新興說:”談到僑務工作,僑委會委員長吳新興強調,僑委會在過去3年多來推動橋區第二線、第三線城市的服務,希望務實的態度讓僑胞有感。”

