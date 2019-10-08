美國宣布從敘土接壤邊境撤軍 被指對庫爾德人背信棄義

【KTSF 張麗月報導】

美國正開始從敘利亞與土耳其接壤邊境撤走美軍，而土耳其也準備揮軍攻打美軍在當地的反恐盟友庫爾德族人，此舉被視為美國再次對庫爾德人背信棄義，就連共和黨人都公開批評特朗普的做法。

美國開始從敘利亞北部與土耳其接壤地區撤軍，白宮也表示，美國將不會干預土耳其入侵敘利亞北部，此舉被視為是美國外交政策上的改變，也為土耳其攻打美國長期盟友庫爾德族而開綠燈，特朗普政府似乎不想再介入土耳其與庫爾德族的紛爭。

庫爾德族人在敘利亞積極參予美國領導的反恐聯軍，對打擊恐怖組織伊斯蘭國作出極重要的貢獻，現在特朗普放手，讓土耳其軍事打擊他們，庫爾德族的武裝團體斥責美國不負責任，既不利打擊伊斯蘭國，也會摧毀在敘利亞花好幾年時間才達成的穩定狀態。

但由於歷史宿怨，世居土耳其境內的庫爾德族因為爭取民族權益，而遭到土耳其強力打壓，指他們是恐怖分子，過去幾年因為敘利亞境內庫爾德族人有美軍支持，作戰能力強悍，土耳其有所忌憚，現在美國放棄庫爾德部隊，土耳其於是準備軍事攻打庫爾德族。

特朗普在連串推文中指出，在對抗恐怖組織伊斯蘭國方面，美國負擔太重，成本太高，是時候擺脫這些荒謬、無休止的戰爭，讓該地區的人保護他們的領土。

特朗普又說，如果土耳其玩弄把戲，美國將會摧毀土耳其的經濟。

對於特朗普不再支援庫爾德部隊，不只外交政策專家予以嚴厲批評，指特朗普完全不明敘利亞的實地情況，共和黨內也有強大的批判聲音，南卡州聯邦參議員Linsey Graham就公開批評特朗普此舉行事衝動、短視及不負任。

Graham表示，會要求特朗普改變主意，否則他就會在參議院動議阻止特朗普。

猶他州聯邦參議員羅姆尼及兩院多名共和黨議員，都異同聲批評特朗普的做法很不智，並要求他不要對外國盟友食言，國會民主黨人也有同感。

今次不是美國第一次背棄庫爾德人，老布殊總統在第一次波斯灣戰爭後對庫爾德人用完即棄，任由當時伊拉克強人薩達姆侯賽因用毒氣殺害境內大批庫爾德人。

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