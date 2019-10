美國宣布從敘土接壤邊境撤軍 被指對庫爾德人背信棄義

【KTSF 張麗月報導】

美國正開始從敘利亞與土耳其接壤邊境撤走美軍,而土耳其也準備揮軍攻打美軍在當地的反恐盟友庫爾德族人,此舉被視為美國再次對庫爾德人背信棄義,就連共和黨人都公開批評特朗普的做法。

美國開始從敘利亞北部與土耳其接壤地區撤軍,白宮也表示,美國將不會干預土耳其入侵敘利亞北部,此舉被視為是美國外交政策上的改變,也為土耳其攻打美國長期盟友庫爾德族而開綠燈,特朗普政府似乎不想再介入土耳其與庫爾德族的紛爭。

庫爾德族人在敘利亞積極參予美國領導的反恐聯軍,對打擊恐怖組織伊斯蘭國作出極重要的貢獻,現在特朗普放手,讓土耳其軍事打擊他們,庫爾德族的武裝團體斥責美國不負責任,既不利打擊伊斯蘭國,也會摧毀在敘利亞花好幾年時間才達成的穩定狀態。

但由於歷史宿怨,世居土耳其境內的庫爾德族因為爭取民族權益,而遭到土耳其強力打壓,指他們是恐怖分子,過去幾年因為敘利亞境內庫爾德族人有美軍支持,作戰能力強悍,土耳其有所忌憚,現在美國放棄庫爾德部隊,土耳其於是準備軍事攻打庫爾德族。

特朗普在連串推文中指出,在對抗恐怖組織伊斯蘭國方面,美國負擔太重,成本太高,是時候擺脫這些荒謬、無休止的戰爭,讓該地區的人保護他們的領土。

特朗普又說,如果土耳其玩弄把戲,美國將會摧毀土耳其的經濟。

對於特朗普不再支援庫爾德部隊,不只外交政策專家予以嚴厲批評,指特朗普完全不明敘利亞的實地情況,共和黨內也有強大的批判聲音,南卡州聯邦參議員Linsey Graham就公開批評特朗普此舉行事衝動、短視及不負任。

Graham表示,會要求特朗普改變主意,否則他就會在參議院動議阻止特朗普。

猶他州聯邦參議員羅姆尼及兩院多名共和黨議員,都異同聲批評特朗普的做法很不智,並要求他不要對外國盟友食言,國會民主黨人也有同感。

今次不是美國第一次背棄庫爾德人,老布殊總統在第一次波斯灣戰爭後對庫爾德人用完即棄,任由當時伊拉克強人薩達姆侯賽因用毒氣殺害境內大批庫爾德人。

