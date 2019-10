美中週四重啟高級別經貿磋商 特朗普指或有實質成果

【i-CABLE】

中美高級別經貿磋商將會在週四重啟,特朗普總統指有機會達至實質成果,與此同時,華府將中國公安機關及多間公司列入貿易黑名單,指他們涉嫌監視新疆維吾爾族人,中國外交部表明強烈不滿,指新疆沒有人權問題。

率領中方與美國作經貿談判的副總理劉鶴週二確認應邀到華盛頓,將於週四與美國貿易代表萊特希澤及財長姆欽等代表重啟高級別磋商。

特朗普表示,談判有機會達至實質成果,但他希望是公平全面,而不是局部的協議。

白宮經濟顧問庫德洛亦強調協議希望處理的結構性問題很重要,美國商務部就在週一將海康威視等八間公司及新疆維吾爾族自治區人民政府公安廳等20個中國公安機關,列入貿易黑名單,指它們涉嫌侵犯人權,使用高科技監視維吾爾族人,往後必須先取得華府批准,才能向美國公司採購零部件。

在北京,中國外交部表示強烈不滿和堅決反對,又指新疆不存在所謂人權問題。

