灣區多地停電在即 民眾事前應準備甚麼

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太平洋煤電公司（PG&E）宣布週三將會在全加州34個縣實施局部停電，以避免山火引燃，灣區約有25萬用戶受影響，以下這些小貼士可以協助大家順利渡過停電：

一：加入PG&E的即時停電通報系統，讓大家在停電發生前，可以盡快獲得通知；

二：週二晚臨睡前，謹記為所用電子用品充電；

三：週二下班後到加油部為汽車加油，由於大多數加油站都是靠電運作，停電期間可能會暫時停業；

四：到銀行提取現金，因為很多超級市場或雜貨店，收銀機都用電運作，屆時或未能處理信用卡交易；

五：如果家中車庫的大閘是電動開關，謹記要學會如何手動開關大閘；

六：停電期間交通燈或未能正常運作，駕駛時要小心；

七：如果鄰居是長者或行動不便的人士，可以問問他們是否需要協助；

八：如果是住在高層大廈，應向管理處詢問電梯或大門的電鎖是否能正常運作；

九：購買樽裝水及手動罐頭刀，準備足夠的電池；

十：在冰箱放置冰塊，有助保持冰箱處於低溫狀態，在密封狀態下，停電後的冰箱溫度可維持約4小時，冷藏冰格可維持低溫約48小時。

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