灣區多地停電在即 民眾事前應準備甚麼

【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)宣布週三將會在全加州34個縣實施局部停電,以避免山火引燃,灣區約有25萬用戶受影響,以下這些小貼士可以協助大家順利渡過停電:

一:加入PG&E的即時停電通報系統,讓大家在停電發生前,可以盡快獲得通知;

二:週二晚臨睡前,謹記為所用電子用品充電;

三:週二下班後到加油部為汽車加油,由於大多數加油站都是靠電運作,停電期間可能會暫時停業;

四:到銀行提取現金,因為很多超級市場或雜貨店,收銀機都用電運作,屆時或未能處理信用卡交易;

五:如果家中車庫的大閘是電動開關,謹記要學會如何手動開關大閘;

六:停電期間交通燈或未能正常運作,駕駛時要小心;

七:如果鄰居是長者或行動不便的人士,可以問問他們是否需要協助;

八:如果是住在高層大廈,應向管理處詢問電梯或大門的電鎖是否能正常運作;

九:購買樽裝水及手動罐頭刀,準備足夠的電池;

十:在冰箱放置冰塊,有助保持冰箱處於低溫狀態,在密封狀態下,停電後的冰箱溫度可維持約4小時,冷藏冰格可維持低溫約48小時。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。