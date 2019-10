【KTSF】

南灣Sunnyvale上月有一名男子疑似在幾間民居的門口縱火,警方公開了該名男子的面貌,希望目擊者提供線索緝犯。

警方表示,9月8日傍晚,畫面中的這名男子,疑似在Morse Park社區內幾間鎮屋的門口燃燒小物件,雖然沒有造成傷亡或建築物損毀,但是對鄰居構成危險。

警方呼籲有線索的人致電(408)730-7119通知警方。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。