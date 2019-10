標普維持香港信用評級不變 前景展望維持穩定

【i-CABLE】

標普維持香港主權評級指持續的社會動盪,雖然導致政策效力受損,但香港強勁的經濟及信用狀況可以承受兩至三年、持續的社會動蕩影響。

三大評級機構中,最後一家表態,標普維持香港主權評級,標普維持對香港的”AA +”信用評級,是第二高的級別,前景展望維持穩定。

標普認為,香港持續的社會動盪,導致民間社會的凝聚力下降,政策效力受損,政府在應對嚴峻的社會需求方面,面臨重大挑戰,衝突也加劇了香港經濟放緩,標普將今明兩年香港經濟增長預測,下調至只有0.2%及1.6%增長。

為了緩解經濟增長放慢影響,標普期望當局增加用於短期刺激措施的財政支出,未來一至兩年會有財政赤字,不過預計政府的信用狀況能夠承受未來兩到三年持續的社會動蕩影響。

標普列出香港評級可能會減弱因素,包括持續的社會緊張局勢,導致中央政府與特區政府之間關係突然發生變化,破壞對特區政府自治的信心,又指如果持續的經濟放緩,導致財政狀況比預期弱得多,也可以降低香港的評級。

早前惠譽已下調香港主權評級至AA,為回歸以來首次,而穆迪亦將評級展望,由穩定降至負面。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。