舊金山擴展接管計劃 強制患精神病無家可歸者接受治療（視頻）

加州州長紐森上星期簽署法案,進一步擴展舊金山的接管服務(conservatorship),強制有嚴重精神問題及濫藥的無家可歸者接受治療。

州參議員威善高(Scott Wiener)去年及今年先後提出法案SB 1045及SB 40,來擴展舊金山的”接管服務”,設立為期5年的先導計劃,定下服務對象及運作機制。

威善高表示,”強制接管服務”只適用於有嚴重精神問題及嚴重濫藥的無家可歸者,預計全市大約有50至100名這樣的人。

而這些無家可歸者,在12個月內最少被送進精神病急症室8次,被斷定不能自理、有自殘或自傷害他人的傾向,就需要強制為期28天的治療。

28天後,露宿者的公辯律師需要在法庭上向法官報告治療的進度,如果法官認為有需要”強制接管制服務”,最高可長達6個月,情況好轉的話,亦可以提前結束”接管服務”。

“強制接管”一直存在著爭議性,究竟這種手法有沒有違反人權呢?

威善高說:”當有人睡在自己的糞便上,有人滿身都是傷口,但未被處理,有人在街上跑,對車輛大叫,我們還會認為這些人,能夠自行尋求服務,能自理嗎?這完全不是現實。”

這種”接管服務”暫時只在舊金山推行,完成治療的人,市府會為他們安排永久房屋。

此外,舊金山亦成立一個有12名成員的”接管服務工作組”,第一次會議將於兩星期後召開。

