舊金山擴展接管計劃 強制患精神病無家可歸者接受治療（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州州長紐森上星期簽署法案，進一步擴展舊金山的接管服務（conservatorship），強制有嚴重精神問題及濫藥的無家可歸者接受治療。

州參議員威善高（Scott Wiener）去年及今年先後提出法案SB 1045及SB 40，來擴展舊金山的”接管服務”，設立為期5年的先導計劃，定下服務對象及運作機制。

威善高表示，”強制接管服務”只適用於有嚴重精神問題及嚴重濫藥的無家可歸者，預計全市大約有50至100名這樣的人。

而這些無家可歸者，在12個月內最少被送進精神病急症室8次，被斷定不能自理、有自殘或自傷害他人的傾向，就需要強制為期28天的治療。

28天後，露宿者的公辯律師需要在法庭上向法官報告治療的進度，如果法官認為有需要”強制接管制服務”，最高可長達6個月，情況好轉的話，亦可以提前結束”接管服務”。

“強制接管”一直存在著爭議性，究竟這種手法有沒有違反人權呢？

威善高說：”當有人睡在自己的糞便上，有人滿身都是傷口，但未被處理，有人在街上跑，對車輛大叫，我們還會認為這些人，能夠自行尋求服務，能自理嗎？這完全不是現實。”

這種”接管服務”暫時只在舊金山推行，完成治療的人，市府會為他們安排永久房屋。

此外，舊金山亦成立一個有12名成員的”接管服務工作組”，第一次會議將於兩星期後召開。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。