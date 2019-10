【KTSF】

一名38歲男子涉嫌週日凌晨在中半島San Bruno市,強迫一名女士進入商戶的洗手間,再向她非禮,該名男子已被警方拘捕。

警方是於凌晨12時27分接報,地點在El Camino Real 100號路段。

警方指,懷疑涉案的男子Mario Alberto Lopez Leon一度阻止受害人離開現場,但她最後成功逃脫。

警方稍後將疑犯拘捕,他涉嫌觸犯非禮、綁架、禁錮罪。

任何人如果對本案提供更多消息,請聯絡San Bruno市警方。

