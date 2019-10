火箭隊總經理推文撐香港惹怒中國 中國籃協中止往來 （視頻）

【KTSF 郭柟報導】

NBA休士頓火箭隊的總經理日前發佈了一則支持香港反修例運動的推文,惹來大批中國球迷不滿,中國籃球協會CBA及一些中國企業更表示跟火箭中止來往。

火箭隊的總經理Daryl Morey星期五晚在Twitter發佈了這篇推文:”Fight for Freedom, stand with Hong Kong”,支持香港示威者,不過隨後馬上將它刪除,並發出兩篇新推文,解釋他並非想冒犯中國球迷。

但是有多間中國企業已經表明跟火箭中止來往,包括CCTV中央電視台和騰訊,以及中國籃球協會CBA,而火箭球星姚明是現時CBA主席。

NBA職籃聯盟官方就發聲明表示指,好遺憾Daryl Morey的發言冒犯了很多中國球迷,火箭球星James Harden就說他好愛中國球迷,NBA有著很龐大的中國市場。

德州參議員兼火箭球迷Ted Cruz就指責這些針對Morey的回應,Cruz發推文說:”我們可以做得更好,人權不應該拿來變賣,NBA不應該助長中國共產黨封殺言論”。

