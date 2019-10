【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)早前宣布,週三有可能在北加州多地實施局部斷電,以防止山火爆發,大量民眾週二因為登入PG&E相關的網頁查詢斷電消息,而導致網頁無法登入。

鑑於週三起,PG&E多處提供服務的範圍可能出現大風和乾燥的天氣,PG&E因此發出可能斷電的通知,以防山火爆發,灣區有逾25萬用戶、加州北部和中部約35萬用戶可能受影響。

截至週二中午發稿時間,PG&E查詢局部斷電最新消息的網站仍未修復,PG&E已在Twitter發文,對網頁暫時未能登入致歉。

PG&E如真的決定實施局部斷電,估計會在週三凌晨起實施。

查詢網頁:https://www.pge.com/psps

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。