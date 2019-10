【KTSF】

由於本週三、四的天氣容易導致山火,PG&E對灣區大部分地區發出安全斷電的通知,表示如果有需要,到時會暫時停止供電,減低發生火災的危險,受影響的灣區用戶或多達25萬個。

可能會斷電的地區包括東灣Alameda縣、Contra Costa縣、Sonoma縣、中半島San Mateo縣、南灣Santa Clara縣、灣區以南的Santa Cruz也包括在內。

另外,還有北加州多個縣,PG&E也在下午宣布計劃從週三早上開始,在北灣Napa縣開始公共安全斷電,而且更可能會持續5天,甚至更久。

今次是PG&E宣布可能斷電範圍最廣的一次,至於確實的城市和時間還未決定。

PG&E表示,提早48小時通知居民 使大家有心理準備,當局仍密切留意天氣的變化。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。