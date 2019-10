PG&E宣布週三凌晨起在加州34縣實施局部停電

【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)週二下午宣布,週三凌晨起將會在全加州34個縣實施局部停電措施,受影響用戶接近80萬個。

加州多地由週三凌晨至週四中午,預料會出現時速達40哩至55哩的陣風,甚至有可能出現時速達60至70哩的狂風,有鑑於此PG&E決定在凌晨起實施局部停電的措施,以防供電設施故障引發山火。

PG&E原本透露有30個縣的部分地區受影響,至週二把Marin縣、Humboldt縣、Trinity縣和Kern縣也包括在內。

PG&E透露,停電措施將會分階段實施,具體停電時間會視乎當地的風速而定,但估計會首先在加州北部實施。

PG&E呼籲用戶到www.pge.com/psps網頁查看受停電影響的地區,不過該網頁週二一度因太多用戶登入已停止運作。

PG&E呼籲用戶致電 (877) 9000-PGE接收電話短訊,或撥打97633輸入”ENROLL”,接收停電的最新訊息。

另外,PG&E週三早上8時起會在多縣開設社區資源中心,協助受影響的用戶,提供廁所、樽裝水、電子用品充電站和冷氣,每個中心可容納最多100人使用。

查詢社區資源中心的地點,請點擊:https://www.pgecurrents.com/2019/10/08/pge-will-proactively-turn-off-power-for-safety-to-nearly-800000-customers-across-northern-and-central-california/

