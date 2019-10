PG&E週三將停電防山火 灣區哪些城市受影響

【KTSF 梁秋玉報導】

太平洋煤電公司(PG&E)本週為預防山火,將在北加州和中谷地區實施大規模停電行動,灣區有哪些城市會受到停電影響?

PG&E週二下午宣佈,最快從週二晚午夜開始,將在北加州、中谷及沿岸地區共34個縣,實施搶先斷電措施,預防可能發生的山火,估計約有80萬用戶會受停電影響。

灣區除舊金山縣,其它8個縣都會有用戶可能遇到停電情況,而受影響的用戶將會提前24到48小時收到電話錄音、短信或電郵通知。

如果用戶有病人需要電力使用醫療設備,PG&E則會派代表上門服務,具體會停電會持續多久,PG&E會根據天氣更新狀況再作宣佈。

不過有地方政府例如Contra Costa縣和奧克蘭(屋崙)市府則預告居民,要做好可能至少停電5天的準備。

在南灣Santa Clara縣,預計週三早上將有38,000用戶會停電,包括東聖荷西和南聖荷西,聖荷西市府從週二晚10點會啟動緊急營運中心,在停電期間,PG&E將會開放一個社區資源中心,位於Coleman Avenue 1145號的Avaya體育場,那裡會提供水、空調、充電設備及其它服務。

市府也會照常提供警方以及消防服務,但提醒市民,只有在緊急情況下才打911,更多相關資訊,民眾可以上市府網站查詢。

在曾經發生山火的Napa縣,預計停電將影響32,000用戶,市府也設立了緊急營運中心,聯絡電話是(707) 299-1501,縣內居民也可透過Nixle或Napa縣社交媒體,查看停電的最新消息。

Contra Costa縣預計將有超過4萬用戶可能會停電,該縣消防部門表示,即是沒有山火發生,停電也可能引發其它未知的意外,例如食物衛生問題或交通意外,因此當局從週二晚8點開始,也會增加緊急救護人員及救護車,以備突發的醫療狀況。

灣區捷運(BART)表示,服務不會受到停電影響,捷運有自己的供電系統,而且發電機也能供給隧道內的風扇及系統的其它重要設施,只有捷運站的上下扶梯,可能會因停電而無法使用,但電梯仍可以正常運作。

民眾查看即時停電信息,可上PG&E網站查詢詳情,查詢哪些學區會因停電而停課,請點擊:

