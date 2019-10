【i-CABLE】

NBA總裁施華(Adam Silver)重申,支持莫雷(Daryl Morey)有言論自由,不會為此致歉。

施華指對於今次事件引起部分人憤怒,感到遺憾,但強調平等、尊重、表達自由,是NBA的重要組成部分,明白不同國家的人,包括中國和美國在不同議題上有不同看法,NBA沒有責任去裁定對錯,也不會限制人發表意見。

