《禁蒙面法》實施後241人被捕 警認需加強執法指引（視頻）

香港《禁蒙面法》實施後,有線電視新聞台工程人員被警員強行扯脫防毒面具,另外亦有記者被要求脫下面罩,警方承認,有需要會加強內部指引。

《禁蒙面法》上星期六凌晨實施,過去數天仍有大批人戴口罩、蒙面上街遊行示威,警方過去4日共拘捕241人,當中77人涉及禁蒙面法相關罪行,有74人涉及身處非法集結時使用蒙面物品,另外3人因為不合作,被截查時拒絕除去蒙面物品,涉及沒有遵從要求除去蒙面物品。

政府及警方均指記者採訪衝突現場時可獲豁免,但有線電視新聞台工程人員星期一在太子採訪,之前曾放催淚彈,但被傳媒聯絡隊警員扯下防毒面罩,期間更被推撞,上星期六亦有記者採訪示威衝突時,被警員要求脫下面罩,有記者戴上面罩向警方表達不滿,警方解釋法例實施短短數日,警方需更多時間加強訓練。

消防處證實元朗上星期六發生衝突期間,有休班救護員被捕,警方指當晚截查有關救護員時,對方沒遵從警員要求除下蒙面物品,被警員拘捕。

過去4天的衝突示威,警方使用367發催淚彈、106發橡膠子彈、15發布袋彈及30發海棉彈。

警方指上星期五至今,約有200處地方的設施被破壞,包括40個港鐵站及100間店舖、議員辦事處等。

