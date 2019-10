【i-CABLE】

港鐵提早於週二晚上8時收車,港鐵收車前,有11個車站暫停開放,包括將軍澳及坑口站。

到傍晚放工繁忙時間,在調景嶺站,有逾百市民排隊,等候由港鐵安排,途經將軍澳及坑口往寶琳的接駁巴士,有港鐵職員在場協助。

另一個關閉的是觀塘站,觀塘道巴士站及小巴站,亦有市民候車。

有市民表示,要轉乘巴士或者小巴回家,有人認為關站構成不便。

