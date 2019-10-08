舊金山艦隊週展開 軍方地方部門舉行大地震演習（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山艦隊週現已展開，軍方聯同地方部門週一舉行大地震演習。

軍方聯同州府和舊金山市府的災難應急人員，週一來到27號碼頭舉行大地震演習，假設一旦發生7.9級大地震時，如何處理地震後瓦礫和垃圾。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩說：”大地震發生後，我們估計會造成相等於280個足球場的垃圾廢墟堆，或者相等於54個新的Sales Force Tower，我們亦趁這個機會呼籲市民做好災難預備，包括準備食水、乾糧、電池、衣服等，未雨籌謀。”

市府應急管理局又指，地震現場收集的瓦礫會循環再用，應急人員都會預演，快速建造衛星通訊系統，以及建立太陽能電池設備，這次的演習籌備了6個月。

在艦隊週期間，舊金山居民可以輸入888-777，內文輸入fleetweeksf，接收即時緊急短訊。

另外提提大家，今年的軍機空演將會在10月11至13日，即是週五至日中午開始，至於藍天使特技飛隊空演就會在下午3時演出。

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