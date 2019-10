舊金山艦隊週展開 軍方地方部門舉行大地震演習（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山艦隊週現已展開,軍方聯同地方部門週一舉行大地震演習。

軍方聯同州府和舊金山市府的災難應急人員,週一來到27號碼頭舉行大地震演習,假設一旦發生7.9級大地震時,如何處理地震後瓦礫和垃圾。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩說:”大地震發生後,我們估計會造成相等於280個足球場的垃圾廢墟堆,或者相等於54個新的Sales Force Tower,我們亦趁這個機會呼籲市民做好災難預備,包括準備食水、乾糧、電池、衣服等,未雨籌謀。”

市府應急管理局又指,地震現場收集的瓦礫會循環再用,應急人員都會預演,快速建造衛星通訊系統,以及建立太陽能電池設備,這次的演習籌備了6個月。

在艦隊週期間,舊金山居民可以輸入888-777,內文輸入fleetweeksf,接收即時緊急短訊。

另外提提大家,今年的軍機空演將會在10月11至13日,即是週五至日中午開始,至於藍天使特技飛隊空演就會在下午3時演出。

