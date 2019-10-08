中國央視宣布暫停NBA季前賽中國賽轉播

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NBA球隊火箭總經理莫雷（Daryl Morey）早前一篇支持香港示威的帖文，引起軒然大波，多間中國企業取消與火箭合作，NBA官方指，對莫雷言論感到失望，亦指言論不代表NBA，莫雷已刪走帖文，但事件無因此平息，NBA總裁日前指支持莫雷有言論自由，中央電視台隨即宣佈暫停轉播NBA於中國舉行的季前賽。

休斯敦火箭總經理莫雷早前在Twitter表態支持香港反修例示威，已經令內地全面封殺火箭隊，NBA總裁亞當施華週一再表態支持莫雷的言論自由，引起內地更強烈不滿。

央視體育頻道和騰訊視頻週二宣佈立即暫停轉播所有在中國打的NBA季前賽和排查涉及NBA的一切合作交流，強調任何挑戰國家主權和社會穩定的言論都不屬於言論自由。

在北京，中國外交部被外國記者問到中方是否利用影響力妨礙言論自由。

NBA常規賽要到10月22日才開打，屆時中國會否繼續停播賽事暫時未知，但在微博上已經一片哀嚎，不過記者在廣州街頭問過球迷，鏡頭前面，他們就爭相表示支持官方決定。

有內地體育記者認為一旦中國全面停播NBA，將會對NBA的收入打擊很大，雖然官方表明抵制，之後所有在中國打的季前賽，但其實如此的賽事只有兩場在10日和12日，暫時兩場都會如期舉行。

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