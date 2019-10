中國央視宣布暫停NBA季前賽中國賽轉播

【i-CABLE】

NBA球隊火箭總經理莫雷(Daryl Morey)早前一篇支持香港示威的帖文,引起軒然大波,多間中國企業取消與火箭合作,NBA官方指,對莫雷言論感到失望,亦指言論不代表NBA,莫雷已刪走帖文,但事件無因此平息,NBA總裁日前指支持莫雷有言論自由,中央電視台隨即宣佈暫停轉播NBA於中國舉行的季前賽。

休斯敦火箭總經理莫雷早前在Twitter表態支持香港反修例示威,已經令內地全面封殺火箭隊,NBA總裁亞當施華週一再表態支持莫雷的言論自由,引起內地更強烈不滿。

央視體育頻道和騰訊視頻週二宣佈立即暫停轉播所有在中國打的NBA季前賽和排查涉及NBA的一切合作交流,強調任何挑戰國家主權和社會穩定的言論都不屬於言論自由。

在北京,中國外交部被外國記者問到中方是否利用影響力妨礙言論自由。

NBA常規賽要到10月22日才開打,屆時中國會否繼續停播賽事暫時未知,但在微博上已經一片哀嚎,不過記者在廣州街頭問過球迷,鏡頭前面,他們就爭相表示支持官方決定。

有內地體育記者認為一旦中國全面停播NBA,將會對NBA的收入打擊很大,雖然官方表明抵制,之後所有在中國打的季前賽,但其實如此的賽事只有兩場在10日和12日,暫時兩場都會如期舉行。

