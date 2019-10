【i-CABLE】

香港《禁蒙面法》實施4日後,至今有77人涉犯法被捕,其中14人已經被檢控,年紀最小的是15歲,香港行政長官林鄭月娥表示,訂立《禁蒙面法》是想阻嚇未成年人士,不會即時見到成效,又指未有計劃再次啟動《緊急法》。

剛過去的長週末,各區衝突未有顯著減少,是否反映立禁蒙面法無用?她表示,10月6日當天被捕人士中,有一成是15歲以下。

至於下一步會否禁互聯網?她稱連月衝突已傷害香港經濟,10月首6日旅客數字下跌五成,2019年第三季的經濟數字肯定很差,各行各業將進入嚴冬,呼籲地產商減租,共度時艱。

對於前港督彭定康的批評,林鄭月娥指希望外國政客有同理心。

