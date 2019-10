灣區有校區因應PG&E停電 宣布多間學校週三停課

【KTSF】

因應太平洋煤電公司(PG&E)週三將會在加州多地實施局部停電,灣區多個縣的校區宣布,有學校因為受停電影響週三將停課一天。

這次局部停電預料會令灣區多達80萬用戶受影響,東灣的San Leandro聯合校區已宣布,所有學校週三將停課一天,北灣Napa Valley聯合校區所有學校,週三和週四將會停課。

奧克蘭(屋崙)聯合校區將有12間學校於週三停課,包括:Grass Valley Elementary、Howard Elementary、Parker Elementary、Montclair Elementary、Sequoia Elementary、Fruitvale Elementary、Elmhurst United Middle School、Bret Harte Middle School、Skyline High、Rudsdale High、Sojourner Truth和BayTech Charter School。

Hayward聯合校區宣布Stonebrae Elementary將停課一天。

Castro Valley聯合校區則宣布Jensen Ranch Elementary、Palomares Elementary、Proctor Elementary和Canyon Middle School可能會停課,詳情有待公布。

北灣的Santa Rosa聯合校區則有8間學校停課,分別是Maria Carrillo High、Rincon Valley Middle、Santa Rosa Middle、Hidden Valley Elementary、Proctor Terrace Elementary、Santa Rosa Accelerated Charter School、Lewis Education Center、Santa Rosa Junior College。

