【KTSF】

灣區捷運(BART)位於東灣的Pittsburg/Bay Point站週一晚發生開槍事件,導致捷運站需要關閉,沿線服務出現延誤,事件有5人被扣查。

Pittsburg/Bay Point站的月台週一晚上6點45分左右發生開槍事件,該捷運站隨後關閉,警方趕往現場調查,期間有5人被扣查及問話,事件中無人受傷。

捷運站在晚上7點21分左右重開,不過事件令到捷運Antioch線前往Antioch及舊金山國際機場方向的服務一度出現延誤。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。