美外交官妻子涉英國撞死人後回國惹爭議

美國一名外交官的妻子,涉嫌在英國駕車撞死一名19歲少年後,以外交豁免權逃避起訴回國。英國首相約翰遜表示關注事件,促請美方撤銷涉事女子的外交豁免權,令她返英國受審。

19歲的鄧恩8月底在英國北安普敦郡,一個美軍情報基地附近的公路騎電單車時,遭一輛逆線行駛的私家車撞倒,送院後不治。

英國當局指涉案的私家車司機,為42歲美國女子薩庫拉斯,屬美國駐英外交官的妻子,目前已利用外交豁免權回國。

首相約翰遜表示,已與美國駐英大使交涉,揚言如果問題仍然無法解決,便會親自出馬,向白宮要求撤銷薩庫拉斯的外交豁免權,使她返回英國承擔法律責任。

當地傳媒引述消息指,薩庫拉斯於撞倒鄧恩後有下車查看,並願意承擔責任,但得悉鄧恩傷重死亡後,美國駐倫敦大使館人員隨即介入事件。

美國國務院向鄧恩家人致以深切慰問,但指很少會撤銷外交豁免權,因為此決定會牽涉到對全球的影響。

鄧恩的父母表明,必定會為兒子討回公道,他們於網上發起眾籌,以成立基金為鄧恩打官司。

