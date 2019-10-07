美外交官妻子涉英國撞死人後回國惹爭議

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美國一名外交官的妻子，涉嫌在英國駕車撞死一名19歲少年後，以外交豁免權逃避起訴回國。英國首相約翰遜表示關注事件，促請美方撤銷涉事女子的外交豁免權，令她返英國受審。

19歲的鄧恩8月底在英國北安普敦郡，一個美軍情報基地附近的公路騎電單車時，遭一輛逆線行駛的私家車撞倒，送院後不治。

英國當局指涉案的私家車司機，為42歲美國女子薩庫拉斯，屬美國駐英外交官的妻子，目前已利用外交豁免權回國。

首相約翰遜表示，已與美國駐英大使交涉，揚言如果問題仍然無法解決，便會親自出馬，向白宮要求撤銷薩庫拉斯的外交豁免權，使她返回英國承擔法律責任。

當地傳媒引述消息指，薩庫拉斯於撞倒鄧恩後有下車查看，並願意承擔責任，但得悉鄧恩傷重死亡後，美國駐倫敦大使館人員隨即介入事件。

美國國務院向鄧恩家人致以深切慰問，但指很少會撤銷外交豁免權，因為此決定會牽涉到對全球的影響。

鄧恩的父母表明，必定會為兒子討回公道，他們於網上發起眾籌，以成立基金為鄧恩打官司。

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