香港各區週一入夜後都有人聚集,在沙田區,港鐵沙田圍站和第一城站再被破壞。

人群最初在沙田新城市廣場聚集,部分人晚上8時多走向大會堂方向,有人踢毀商場木板,商場一個位置早前被人打爛玻璃,用木板圍封,他們之後走到沙田公園和城門河一帶。

他們走到沙田圍站,多人合力搖晃鐵閘,之後進內,用木條等打爛售票機及出閘機,之後沿沙角街離開,將垃圾桶踢到路中央,用錘仔敲爛交通燈,又在水泉坳街用鐵欄堵路。

到晚上近9時,他們轉到第一城站,再推開鐵閘進入車站,用錘仔等敲打指示牌,破壞閘機,又開消防喉,射向已被破壞的入閘機,逗留不夠3分鐘就離開。

