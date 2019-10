舊金山交通局臨時局長與受中央地鐵工程影響商戶對話（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山交通局臨時局長同市參事佩斯金週五落區和一些受中央地鐵工程影響的華埠商戶對話,回應他們早前提出的訴求。

有Stockton街商戶曾經要求當局,將因地鐵站工程而調動的巴士站搬回原位。

商戶謝偉妹說:”你看這條街無人流,因為地鐵工程封了行人路整年,我們這邊沒有人行。”

當局應承在11月之前搬回來Stockton夾Washington街交界。

舊金山交通局臨時局長Tom Maguire說:”我們不會等地鐵站開才搬站,11月前就會搬回來這裡。”

另外有商戶提到泊車位不足問題。

商戶Alice說:”泊不到車,人們來送貨時不行,送貨員要繞很遠,這樣他們必須要加我們運費。”

Maguire說:”下星期起所有車位會重開,不少消失的泊車和上落客車位都會回來。”

Alice亦都提到工程嘈音問題,當局承諾在明年6月之前會完成地面工程。

Maguire說:”工程和嘈音持續到6月之後應該就再沒有嘈音。”

商戶邵旗謙重申,地鐵站工程已經延期3次,希望今次是最後,他都當局提供一些週末免費直達華埠的巴士。

邵旗謙說:”讓免費巴士帶遊客來華埠。”

當局回應指會提供免費從遊輪接駁來華埠的巴士,希望帶遊客來,另外會在Muni巴士再作更多宣傳。

Maguire說:”沿經日落區、列治文區、訪谷區的巴士上作宣傳,寫上”華埠正在營業。”

商戶洪雷文就重申,不想看著華埠商店逐一消失。

洪雷文說:”我關門的話沒無問題,但我想華埠長存,我們不是來找麻煩,但這工程真的拖延太久。”

下一次社區會議定在10月15日。

