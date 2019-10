【KTSF】

舊金山Excelsior區週一早上有住屋發生2級大火,火警導致3人受傷送院。

火場位於Vienna街200號路段,暫時未知3名傷者傷勢如何.

一名消防員救火期間受輕傷,火場中有一頭犬隻獲救。

