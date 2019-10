特朗普向烏克蘭施壓風波再有情報人員告密

【i-CABLE】

特朗普總統施壓烏克蘭風波,至少再多一人告密,代表律師透露第二名告密者同樣是情報人員,掌握事件第一手資料,特朗普再次批評彈劾調查是政治迫害。

再有告密者舉報特朗普的消息獲當事人代表律師確認,第二名”爆料人”同樣是情報人員,掌握特朗普施壓烏克蘭調查大選潛在對手拜登的第一手資料,能佐證首名告密者指控,已向情報監察長作供,另一代表律師則透露法律團隊正代表”多名”告密者。

特朗普質疑兩名告密者聘用相同民主黨律師團隊,形容事件是政治迫害,白宮亦表示不論多少人告密,也改變不了總統沒犯錯的事實。

特朗普日前私下向共和黨人表示,是按能源部長佩里建議與烏克蘭總統澤連斯基通電話,佩里曾率領美國代表團出席澤連斯基5月就職禮,兩人至少三次會晤,他透過發言人證實,曾鼓勵特朗普與烏克蘭商討能源與經濟事務,又強調從未向澤連斯基提及拜登父子。

美聯社報道,佩里曾要求澤連斯基撤換烏克蘭一間國營能源企業管理層,並提供屬意人選名單,報道指佩里施壓前,一群與特朗普有連繫的商人與共和黨金主曾提出同一要求,冀藉安插人脈贏得合約,但因波羅申科競逐連任失敗盤算落空。能源部表示,只是應烏克蘭要求就能源議題發表意見,沒為任何人謀取商業利益。

