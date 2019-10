【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo警方的一隻警犬,協助警方在一部汽車的後車箱發現藏有大量毒品甲基苯丙胺,並逮捕該輛車的司機、內華達州26歲居民。

San Mateo警方表示,週四早上7點45分左右,有警員帶著警犬在Los Prados Park一帶巡邏,發現一輛停在Casa De Campo的汽車有可疑,並進行檢查。

司機Magallan-Gallegos當時在車裡面睡覺,而該名男子也是San Mateo縣交通令要追緝的人。

於此同時,警犬則聞到汽車後車箱有毒品味道,結果警方的確發現後車廂有近23磅價值16萬元的甲基苯丙胺。

該男子因涉嫌擁有及銷售危險毒品,立即被警方逮捕,目前關押在San Mateo縣監獄。

