奧克蘭車禍越裔婦亡 民眾示威促市府保障行人安全（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

10月1日早上,東灣奧克蘭(屋崙)Garfield小學外面發生致命車禍,有汽車撞倒正在過馬路的越南裔女人,和她只得4歲的姪女,女事主當場死亡,女童也受了傷,學校的師生和附近居民週五舉行抗議活動,呼籲政府改善道路設計,保障行人安全。

參與抗議的人士指出,Foothill大道這一帶的交通很繁忙,汽車開得很快,但缺乏交通燈和顯示有學校的交通標誌。

10月1日上午11點多,45歲女事主張氏香(譯音)從Garfield學校接4歲的姪女回家,在Foothill夾22街行人過路線過馬路時被汽車撞倒,肇事司機不顧而去,張氏香當場死亡,女童目前情況穩定。

本地七號電視台的報導指出,張氏香是家庭主婦,她遺下丈夫和兩名子女,奧克蘭警方以及Crime Stoppers滅罪計劃懸紅15,000元緝拿肇事司機。

今年4月,距離這裡幾個街口,一個6歲男童和他的母親也在車禍中死亡,肇事司機已經被捕。

居民要求在這一帶安裝交通燈號、攝錄機,以及安排專人協助學童和家長過馬路。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。